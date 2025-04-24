Bayram oturumunda güncel atışma

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TBMM Genel Kurulu’nda 23 Nisan Özel Oturumu’na CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da katıldı. Kürsüye çıkan tüm temsilciler deprem nedeniyle İstanbullulara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, açış konuşmasında, “Terörsüz Türkiye daha adil, eğitimli, kalkınmış, daha yüksek refaha sahip bir Türkiye demektir aynı zamanda. Öfkenin değil dayanışmanın; umutsuzluğun değil ortak geleceğin hüküm sürdüğü bir Türkiye’dir. Bu ortamın gerçekleşmesinde bu Meclis’e tarihi sorumluluklar düşmektedir” dedi.

ÖZEL: TEK SUÇ İSPAT EDİLEMEDİ: CHP Lider Özel, konuşmasının büyük bölümünü İstanbul’daki soruşturmaya ayırırken özetle şunları söyledi: “35 gün geçti, Ekrem Başkanımız ve arkadaşlarımızın hakkında tek bir suç ispat edilemedi, iddianame hâlâ ortada yok. Baskıyla, tehditle yalancı tanıklar yaratılmaya çalışılıyor. Başkanımızın ve diğer arkadaşlarımızın haysiyetiyle, ailelerinin onuruyla oynanıyor.

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Sayın Erdoğan 19 Mart’tan sonra ‘Bir ay geçsin, insan içine çıkamayacaklar’ diyordu. Bugün tam 35 gün oldu, ben buradayım. Peki siz neredesiniz?”

AK PARTİ: HEDEFİMİZ BARIŞ: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, Birinci Meclis’teki mebusların emperyalizme karşı milletin topyekûn başlattığı direnişin temsilcileri olduğunu vurgulayarak, “İşte bu müstesna mekânda görev yapmanın sorumluluğu bu sebeple oldukça ağır ve aynı anlamda da çok kıymetlidir. Bugün hedefimiz, değerlerimizle istikamet çizdiğimiz mefkûremiz, 105 yıl önce olduğu gibi adaletin hâkim olduğu, istikrarın tesis edildiği, insanlık onurunun çiğnenmediği, mazlumun gözyaşı dökmediği, kimsenin kendisini öteki hissetmediği, huzur ve barışın hâkim olduğu bir dünyadır” değerlendirmesinde bulundu.

MHP’DEN CHP’YE: ŞUURSUZLUK: MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise isim vermeden CHP yönetimini eleştirdi. Atatürk’ün iç cepheyi güçlendirmeye yönelik sözlerinden alıntı yapan Akçay, “Bugün Nutuk’u hiç okumadığı ve anlamadığı anlaşılanlar iç cepheyi zayıflatma pahasına sokak çağrıları yapmakta, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışmaktadırlar. Bugün millet-devlet bütünleşmesini hedef alacak şekilde sokak çağrıları yapmak, tarihten ders almayan bir şuursuzluk halidir” görüşünü dile getirdi.

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DEM PARTİ: BİRİCİK ADRES MECLİS: İmralı’dan yapılan çağrının ardından demokratik siyaset kanallarının açılması gerektiğini belirten DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de “Bu Meclis’ten başlayarak tüm toplumun bir müzakere zemininde buluşmasını sağlamak ve yolu buradan açmak artık bir gerekliliktir. Evet çatışmalar dursun, silahlar bırakılsın, ama şunu da söylemeliyiz: Silahları var eden nedenlerden mutlaka kurtulmalıyız” dedi.

İYİ PARTİ: GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM: İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu “Türk milleti, egemenlik haklarından mahrum haldedir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tezimizdir” dedi.