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Bayram öncesi talep arttı! Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz

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#Mersin#Cezerye#Tatlı
Bayram öncesi talep arttı Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 11:23

Mersin'in coğrafi işaretli geleneksel tatlılarından cezerye, Ramazan Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak. 63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi talebin arttığını söyledi.

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Mersinlilerin vazgeçilmez tatları arasında olan cezerye, genellikle bayram şekerlerinin yanında ikram ediliyor.

Bayram öncesi talep arttı Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz

Tarihi çok eskilere dayanan; havuç, fıstık ve Hindistan cevizinin karışımıyla ortaya çıkan cezerye, özellikle bayramlarda vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

Bayram öncesi talep arttı Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz

2003 yılında coğrafi işaret tescili alan cezerye, başka şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Bayram öncesi talep arttı Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz

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63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyledi. Kente gelen misafirlerin dönerken mutlaka cezerye götürdüklerini kaydeden Yozgat, “Cezerye tamamen doğal, havuçtan elde edilen bir ürün. Hem hafif hem de lezzetli bir tat. Bayram öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar şeker ürünlerinin yanında, gelen misafirlere ikram etmek için lokum ile cezerye de alıyor” dedi.

Bayram öncesi talep arttı Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz

Diğer tatlı ürünlerine göre fiyatı daha uygun olan cezeryenin fıstıklısı 430, cevizlisi ve fındıklısı ise 339 TL’den müşteriye sunuluyor. 

Bayram öncesi talep arttı Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz

Bayram öncesi talep arttı Baklava kadar ilgi görüyor: Hem doğal hem ucuz

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#Mersin#Cezerye#Tatlı

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