Bayram öncesi piyasaya sahte para sürerken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi esnafa sahte para verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu esnafa sahte para veren kişilerin; E.S., Ö.L. ve İ.G. olduğu belirlendi. 3 şüpheli düzenlenen operasyonla merkezinde bir otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da 48 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.