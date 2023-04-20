Bayram öncesi otogar boş kaldı

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İstanbul’da Ramazan Bayramı nedeniyle15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda her yıl bayramda ortaya çıkan yoğunluk görüntüleri bu yıl oluşmadı. Otobüslerin ve peronların boş olduğu görüldü. Otobüs firması yetkilileri bilet fiyatlarının uygun olmasına rağmen otogarda bu yıl yoğunluk yaşamadıklarını ifade etti. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, geçmişteki bayramlara nazaran bu yıl otogardaki yolcu yoğunluğunun yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Otobüs fiyatları ise ortalama 300 ile 700 lira arasında değişiyor.

TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, otogarda yoğunluğun olmamasının nedenlerinden birinin 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler olduğunu ifade ederek, “İlkokul ve ortaöğretim okullarının tatil olması bizde büyük bir hareket yaratmaz. Bizim için üniversiteler önemli. Üniversitelerin bir kısmı zaten uzaktan eğitim yapıyor. Hareketlilik durdu. Seçim atmosferi var bir taraftan. Geçen seneki tatilleri kıyasladığımızda yüzde 50 daralma var” dedi.

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REKABET DE ETKİLEDİ

Mevsimin de bu yoğunluğu etkilediğini vurgulayan Yıldırım, “Tatil zamanı değil şu anda, havalar serin. Kış aylarına girerken sektörde hem havayollarıyla hem demiryollarıyla hem de kendi içindeki rekabetten dolayı bir indirim uygulandı. Bu indirimler yüzde 30’u geçmemesi lazımken yüzde 50’ye, 60’a yakın indirim yapan firmalar oldu” diye konuştu.

Otobüs firması çalışanı Yılmaz Sarıhan bilet fiyatlarının uygun olmasına rağmen geçen yıla göre yoğunluğun yarı yarıya düştüğünü belirterek, “Eski bayramlar gibi yoğunluk yok. Mesela arife günü arabamız boş, yolcu yok yani” ifadelerini kullandı.