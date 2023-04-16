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Bayram öncesi araç kiralama dolandırıcılığına dikkat

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#Kiralık Araç#Bayram#Araç Kiralama
Bayram öncesi araç kiralama dolandırıcılığına dikkat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 12:45

Uzmanlar Ramazan Bayramı öncesinde araç kiralama konusunda vatandaşları uyardı. Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, “Görmediğiniz bir şeye para yatırılmasını istemiyoruz” dedi.

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Ramazan Bayramı’nda şehir dışına tatile çıkmak isteyen vatandaşlar, uygun araç kiralama şirketi aramaya başladı. Kendileri için en uygun olan kiralık aracı ararken, vatandaşları bekleyen tehlike ise kaparo dolandırıcılığı oldu.

Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, araç kiralarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

"GÖRMEDİĞİNİZ ARAÇ İÇİN PARA YATIRMAYIN"

Dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesinin ‘kapora dolandırıcılığı’ olduğunun altını çizen Kızmaz, “Özellikle dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyorum. Görmediği bir yerden, kesinlikle internetten alışveriş yapmasını uygun görmüyoruz. Çünkü firmayı görmüyor, arabayı görmüyor, sözleşmeyi görmüyor. Görmediğiniz bir şeye para yatırılmasını istemiyoruz. Örneğin benim firmamı kopyalıyor, bir tane uzantı veriyor. Uzantıdan benim firmamdaki araçları göstererek karşıdan para toplanıyor. Bu da kaparo dolandırıcılığına lanse ediliyor” ifadelerini kullandı.
Mutlaka Araç Kiralamacıları Konfederasyonu üyelerinden ve kurumsal firmalardan birebir kiralama yapılması gerektiğini aktaran Kızmaz, “Kiraladıkları araçların mutlaka görüntülerini almalarını istiyoruz. Çünkü araçlarımızda GPS sistemi var. Maalesef merdiven altı çalışan firmalarımız bu tuzağa vatandaşlarımızı düşürebiliyor. Aracı kiraya veriyor. Araç teslimatı yaklaştığı zaman GPRS ile uzaktan motoru durdurarak arıza yaptı süsü verip vatandaşlarımızdan ek para talep edebiliyorlar. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Bunun da yolu kurumsal firmalar” diye konuştu.

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#Kiralık Araç#Bayram#Araç Kiralama

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