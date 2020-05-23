Bayram namazı saati 2020: İl il bayram namazı saatİ kaçta? Diyanet Ramazan Bayramı saatleri

Bayram namazı saati, bayrama az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Bayram namazı, duha namazı saat kaçta kılınacak sorusu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Kurum yaptığı açıklamada tüm illerin namaz saatlerini duyurdu. İstanbul bayram namazı saati: 06:13, Ankara bayram namazı saati: 06:00, İzmir bayram namazı saati: 06:26 oldu. İşte tüm illerin Ramazan Bayramı saatleri..

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul bayram namazı saati: 06:13:00

Ankara bayram namazı saati: 06:00:00

İzmir bayram namazı saati: 06:26:00

Adana bayram namazı saati: 05:57:00

Adıyaman bayram namazı saati: 05:43:00

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12:00

Ağrı bayram namazı saati: 05:20:00

Amasya bayram namazı saati: 05:47:00

Antalya bayram namazı saati: 06:15:00

Bursa bayram namazı saati: 06:15:00

Balıkesir bayram namazı saati: 06:21:00

Bolu bayram namazı saati: 06:03:00

Çanakkale bayram namazı saati: 06:25:00

Denizli bayram namazı saati: 06:20:00

Eskişehir bayram namazı saati: 06:10:00

Kayseri bayram namazı saati: 05:52:00

Kocaeli bayram namazı saati: 06:10:00

Mersin bayram namazı saati: 06:00:00

Trabzon bayram namazı saati: 05:30:00

Zonguldak bayram namazı saati: 06:01:00

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DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).