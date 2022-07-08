BAYRAM NAMAZI | Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri tarafından duyurulan il il bayram namazı vakitleri

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Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki bayram namazı vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerdeki bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana Bayram Namazı : 06.00

Adıyaman Bayram Namazı : 05:46

Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:15

Ağrı Bayram Namazı : 05:22

Aksaray Bayram Namazı : 06:02

Amasya Bayram Namazı : 05:49

Ankara Bayram Namazı : 06:03

Antalya Bayram Namazı : 06:18

Ardahan Bayram Namazı : 05:20

Artvin Bayram Namazı : 05:24

Aydın Bayram Namazı : 06:28

Balıkesir Bayram Namazı : 06:23

Bartın Bayram Namazı : 06:00

Batman Bayram Namazı : 05:34

Bayburt Bayram Namazı : 05:32

Bilecik Bayram Namazı : 06:14

Bingöl Bayram Namazı : 05:35

Bitlis Bayram Namazı : 05:29

Bolu Bayram Namazı : 06:06

Burdur Bayram Namazı : 06:18

Bursa Bayram Namazı : 06:17

Çanakkale Bayram Namazı : 06:28

Çankırı Bayram Namazı : 05:58

Çorum Bayram Namazı : 05:53

Denizli Bayram Namazı : 06:23

Diyarbakır Bayram Namazı : 05:38

Düzce Bayram Namazı : 06:07

Edirne Bayram Namazı : 06:23

Elazığ Bayram Namazı : 05:40

Erzincan Bayram Namazı : 05:36

Erzurum Bayram Namazı : 05:29

Eskişehir Bayram Namazı : 06:12

Gaziantep Bayram Namazı : 05:51

Giresun Bayram Namazı : 05:38

Gümüşhane Bayram Namazı : 05:35

Hakkâri Bayram Namazı : 05:25

Hatay Bayram Namazı : 05:58

Iğdır Bayram Namazı : 05:18

Isparta Bayram Namazı : 06:17

İstanbul Bayram Namazı : 06:15

İzmir Bayram Namazı : 06:29

Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:52

Karabük Bayram Namazı : 06:00

Karaman Bayram Namazı : 06:08

Kars Bayram Namazı : 05:20

Kastamonu Bayram Namazı : 05:55

Kayseri Bayram Namazı : 05:55

Kırıkkale Bayram Namazı : 06:00

Kırklareli Bayram Namazı : 06:21

Kırşehir Bayram Namazı : 05:59

Kilis Bayram Namazı : 05:53

Kocaeli Bayram Namazı : 06:12

Konya Bayram Namazı : 06:09

Kütahya Bayram Namazı : 06:15

Malatya Bayram Namazı : 05:45

Manisa Bayram Namazı : 06:27

Mardin Bayram Namazı : 05:37

Mersin Bayram Namazı : 06:03

Muğla Bayram Namazı : 06:27

Muş Bayram Namazı : 05:31

Nevşehir Bayram Namazı : 05:58

Niğde Bayram Namazı : 06:00

Ordu Bayram Namazı : 05:40

Osmaniye Bayram Namazı : 05:56

Rize Bayram Namazı : 05:29

Sakarya Bayram Namazı : 06:10

Samsun Bayram Namazı : 05:45

Siirt Bayram Namazı : 05:31

Sinop Bayram Namazı : 05:48

Sivas Bayram Namazı : 05:46

Şanlıurfa Bayram Namazı : 05:45

Şırnak Bayram Namazı : 05:30

Tekirdağ Bayram Namazı : 06:21

Tokat Bayram Namazı : 05:47

Trabzon Bayram Namazı : 05:33

Tunceli Bayram Namazı : 05:38

Uşak Bayram Namazı : 06:19

Van Bayram Namazı : 05:24

Yalova Bayram Namazı : 06:15

Yozgat Bayram Namazı : 05:55

Zonguldak Bayram Namazı : 06:03

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Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.



Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi



Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar



Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi



Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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KKTC KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATİ

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

İstanbul bayram namazı saati 06:15

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ankara bayram namazı saati 06:03

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İzmir bayram namazı saati 06:29

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ

Trabzon bayram namazı saati 05.33

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:



1. Rekat



Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,



Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;



Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.



İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



Rüku ve secde yapılarak

2. Rekata kalkılır.

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2. Rekat



İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.



Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.



Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.