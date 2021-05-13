Bayram namazı Hatay'da saat kaçta kılınacak? 2021 Hatay bayram namazı vakti
Müslümanlar tarafından kutlanan iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlanacak. Üç gün boyunca Ramazan Bayramı'nı idrak edecek Hataylılar sabah kılınacak olan bayram namazının saat kaçta olduğunu öğrenmek adına internette araştırma yapmaya başladı. Hataylı vatandaşlar ikamet ettikleri şehirlerdeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, bayram namazı Hatay'da saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Hataylı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bayram namazına sayılı saatler kala namaz saatini kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, emin olmak adına son namaz saati aramalarını yapıyor. İşte, Diyanetin yayınladığı bilgiler ışığında Hatay bayram namazı saati...
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.
Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, kentte yaşamını sürdüren birçok kişinin internet üzerinden sorguladığı konu oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Hatay'da bayram namazı 06:02'de kılınacak.
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