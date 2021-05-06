Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten bayram namazı açıklaması

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nda bayram namazı ibadetlerine yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgilerine göre hareket edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam kapanmaya geçilmesinin ardından alınan önlemler sonrası 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. 13 Mayıs'a denk gelen bayramın birinci gününde camilerin durumu ile ilgili bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum." dedi. İşte konuyla ilgili detaylar…

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir programda Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazı da tıpkı Cuma namazında olduğu gibi cemaatsiz kılınmaz. Diyanet’in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Bu durumda vatandaşların, bayram namazı evde kılınır mı sorusuna yanıt olarak, Ramazan Bayramı’ndan eğer camiiler açılmaz ise evde küçük bir cemaatle kılınabilir diyebiliriz. Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine getirilmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması gerekir.

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