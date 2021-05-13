Bayram namazı Diyarbakır'da saat kaçta kılınacak? 2021 Diyarbakır bayram namazı vakti

Müslümanlar tarafından kutlanan iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlanacak. Üç gün boyunca Ramazan Bayramı'nı idrak edecek Diyarbakırlı sabah kılınacak olan bayram namazının saat kaçta olduğunu öğrenmek adına internette araştırma yapmaya başladı. Diyarbakırlı vatandaşlar ikamet ettikleri şehirlerdeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, bayram namazı Diyarbakır'da saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bayram namazına sayılı saatler kala namaz saatini kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, emin olmak adına son namaz saati aramalarını yapıyor. İşte, Diyanetin yayınladığı bilgiler ışığında Diyarbakır bayram namazı saati...

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, kentte yaşamını sürdüren birçok kişinin internet üzerinden sorguladığı konu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Diyarbakır'da bayram namazı 05:43'te kılınacak.

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