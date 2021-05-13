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Haber Giriş: 13.05.2021 - 00:14 | Son Güncelleme:

Bayram namazı Balıkesir'de saat kaçta kılınacak? 2021 Balıkesir bayram namazı vakti

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Bayram namazı Balıkesir'de saat kaçta kılınacak? 2021 Balıkesir bayram namazı vakti

Müslümanlar tarafından kutlanan iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlanacak. Üç gün boyunca Ramazan Bayramı'nı idrak edecek Balıkesirliler sabah kılınacak olan bayram namazının saat kaçta olduğunu öğrenmek adına internette araştırma yapmaya başladı. Balıkesirli vatandaşlar ikamet ettikleri şehirlerdeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, bayram namazı Balıkesir'de saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Balıkesirli vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bayram namazına sayılı saatler kala namaz saatini kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, emin olmak adına son namaz saati aramalarını yapıyor. İşte, Diyanetin yayınladığı bilgiler ışığında Balıkesir bayram namazı saati...

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, kentte yaşamını sürdüren birçok kişinin internet üzerinden sorguladığı konu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Balıkesir'de bayram namazı 06.29'da kılınacak.

 

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13 Mayıs Bayram Namazı saatleri: Ankara, İzmir, İstanbulda bayram namazı saat kaçta İl il bayram namazı vakitleri (Diyanet)
13 Mayıs Bayram Namazı saatleri: Ankara, İzmir, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri (Diyanet)

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