Bayram namazı Antalya'da saat kaçta kılınacak? 2021 Antalya bayram namazı vakti

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Antalyalı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bayram namazına sayılı saatler kala namaz saatini kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, emin olmak adına son namaz saati aramalarını yapıyor. İşte, Diyanetin yayınladığı bilgiler ışığında Antalya bayram namazı saati...

Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, kentte yaşamını sürdüren birçok kişinin internet üzerinden sorguladığı konu oldu.

ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Antalya'da bayram namazı 06.23'de kılınacak.

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