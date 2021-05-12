Bayram namazı Adana'da saat kaçta kılınacak? 2021 Adana bayram namazı vakti
Müslümanlar tarafından kutlanan iki dini bayramdan biri olan Ramazan Bayramı idrak edilmeye başlanacak. Üç gün boyunca Ramazan Bayramı'nı idrak edecek Adanalılar sabah kılınacak olan bayram namazının saat kaçta olduğunu öğrenmek adına internette araştırma yapmaya başladı. Adanalı vatandaşlar da ikamet ettikleri şehirlerdeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, bayram namazı Adana'da saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Adanalı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bayram namazına sayılı saatler kala namaz saatini kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, emin olmak adına son namaz saati aramalarını yapıyor. İşte, Diyanetin yayınladığı bilgiler ışığında Adana bayram namazı saati...
Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, kentte yaşamını sürdüren birçok kişinin internet üzerinden sorguladığı konu oldu.
ADANA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Adana'da bayram namazı 06.04'de kılınacak.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara