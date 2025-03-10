Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi, TBMM'de

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını içeren, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını duyurdu. Güler, kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu ve teklifle kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenmesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Abdullah Güler, "Kanun teklifimiz ile 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde; olimpik, paralimpik ve deflampik sporcuların yetiştirilmesi için beslenme, barınma, yol giderleri ve sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216/A maddesinin 2'nci fıkrasının; Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmesi ile ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurması amacıyla 1'nci maddemizi düzenliyoruz. Yaklaşık 8 bin civarındaki sporcumuz bu desteklerle beraber faaliyetlerini devam ettirecekler" ifadelerini kullandı.

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'DOĞUM YARDIMININ, KANUNİ ALTYAPISINI HAZIRLAMIŞ OLUYORUZ'

Kanun teklifi ile ayrıca 'Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ifade eden Güler, vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin, lisans devir sürecini engelleyen sürenin 1 yıl ile sınırlandırılmasını önerdiklerini aktardı. Güler, halihazırda uygulanan doğum yardımı tutarlarının da arttırıldığını vurgulayarak, "Tutarın arttırılması ile ailelerimizin mali yükünü hafifletmek ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanacak olan düzenlemeyi teklifimizde öneriyoruz. Ülkemizdeki doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle çocuk sayısını artırma noktasındaki desteklerimiz 1 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı. 1'inci çocuk için 5 bin TL, 2'nci çocuk için 5 yıl süreyle 1500 TL ve 3'üncü çocuk ve sonrası için ise 5 yıl süreyle 5 bin lira ödemeleri başlamıştı. Burada da Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde yapılan bu çalışmaların kanuni altyapısını hazırlamış oluyoruz. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını, yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkartıyoruz. Yaklaşık 16,5 milyon emeklimiz faydalanacak" diye konuştu.

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'ÖZGÜR ÖZEL, BU HARCAMALARA NE DİYECEK'

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde yapılan seçim harcamalarıyla ilgili açıklamalarına değinen Abdullah Güler, "Ben şimdi bir belge sunacağım. Özel, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve savcıları göreve davet etti. CHP Genel Başkanı, 20 Ağustos 2024 tarihinde Bursa'yı ziyaret ediyor. 3-4 günlük ziyaret esnasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi tam 3 tane fatura hazırlıyor. Özel, belge sunamıyor ama ben hukukçu kimliğimle belge sunuyorum. Ne yazıyor, hemen okuyalım, 'Temmuz ayında şehrimize gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetin; konaklama, yeme-içme, ulaşım ve giderlerinin ödemesi' 3 fatura toplam 4 milyon 229 bin lira. CHP Genel Başkanı bu usulsüzlükler için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet etmişti, bu belgelerin de herhalde incelenmesini istiyor. Bursa'da yaşayan vatandaşları belediyeye emanet ettiği bütçeden CHP Genel Başkanı ve heyetinin masrafları karşılanmış. Bakalım Sayın Özgür Özel bu harcamalara ne diyecek?" dedi.

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Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, emekli cumhurbaşkanlarının aldığı maaş ile ilgili düzenlemenin de kanun teklifinde yer aldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı maaşını; bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve milletvekilli maaşı hesaplaması kategorisine koyuyoruz" diye konuştu.

Abdullah Güler ayrıca Suriye'de yaşanan olayları değerlendirdi ve PKK ile birlikte tüm terör gruplarının silah bırakması gerektiğini ifade etti