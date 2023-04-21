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Bayram için köyüne gelen Eren'i dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

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#Sivas#Kayseri#Zorba
Bayram için köyüne gelen Ereni dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 13:38

Kayseri'den bayram tatili için Sivas'taki köyüne gelen Eren Polat (16), köyde tartıştığı 5 kişi tarafından arazide darbedildi. Cep telefonu kamerası ile bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında savcılık soruşturma başlattı. Eren Polat, "Beni tehdit edip kimseye söylemememi istediler. Şikayetçiyim" dedi.

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Olay, 16 Nisan'da merkeze bağlı Çongar köyünde yaşandı. Hakan ve Sonay Polat çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Eren Polat, 15 Nisan'da bayram tatili için Kayseri'den Çongar köyüne amcası Emrah Polat'ın yanına geldi. İddiaya göre Eren Polat ile köyde yaşayan B.B.E, arasında sosyal medyada tartışma başladı. Daha sonra B.B.E, kuzeni K.B.E ile arkadaşları A.A, M.A. ve İ.H, birlikte gezme bahanesi ile Eren Polat'ı evinden dışarıya çıkararak köyün dışındaki bir araziye götürdü. Kimsenin olmadığı arazide bu kişiler Eren Polat'a saldırdı. 5 kişi tarafından darbedilen Eren Polat'ın bu anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaşanan olayı kimseye anlatmaması için tehdit eden şüpheliler bir süre sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Eren Polat, 18 Nisan'da jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma açıldı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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'TEHDİT ETTİLER'

Bayram için köye geldiğini söyleyen Eren Polat, "Burada önce benim üzerime köpeği gönderdiler. Karanlık bir yere götürdüler. Demir yüzükle ve ucu demir olan ayakkabı ile vurdular. Küfür ettiler. Tehdit edip, kimseye söylemememi istediler. Bu yüzden jandarmaya da geç gittim. Şikayetçiyim ve vazgeçmeyeceğim. Ceza almalarını istiyorum" dedi.

Bayram için köyüne gelen Ereni dövüp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

'ÖLSE ORADA KALACAKTI'

Eren Polat'ın babaannesi Ayşe Polat (65) ise, "Torunum buraya bayram için geldi. Karşı taraf adam toplayıp serin bir yerde gezmeye götürmüş. Önce köpeklerle torunumu korkutuyorlar. Torunumu sırayla dövüyorlar. Ayrıca zevk için de kameraya çekiyorlar. Demir yüzükle de vurmuşlar. Ölse orada kalacaktı. Haberimiz dahi olmayacaktı. Şikayetçi olduk, kamera görüntülerini de verdik. Ciğerimiz yandı. Çocuk da çok etkilendi. Ceza almalarını istiyoruz. Bugün bize yapan, yarın başkasına da yapabilir" diye konuştu.

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#Sivas#Kayseri#Zorba

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