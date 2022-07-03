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Bayram hediyelikleri TOGEMDER’den

#TOGEMDER#BAYRAM#Hediye
Bayram hediyelikleri TOGEMDER’den

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yaptığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Kurban Bayramı öncesi Kısıklı’daki Genel Merkez Binası önünde ihtiyaç sahipleri yararına bahçe satışları düzenledi. Hayırseverlerin bağış olarak gönderdikleri ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

 

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TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı olan İstanbul Milletvekili Belma Satır, aralarında gelinliklerin de bulunduğu tekstilden ayakkabıya, ev ürünlerinden tablolara kadar farklı eşyalarla vatandaşlara bayram öncesi alışveriş imkânı sunduklarını, elde edilecek gelirle de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Satır, “Sadece alışveriş değil, atölyemizde üretilen gıda ürünlerimizle de gelenlere yeme içme, bahçemizde oturup sosyalleşme imkânı sunuyoruz. Yani bir şenlik ortamında iyilikte yarışıyoruz” diye konuştu. TOGEMDER Başkanı Füsun Uysal da satışlardan elde edilecek gelirin bir kısmını denizlerin temizliği ile gençlere ve çocuklara yönelik bir projede kullanarak, farkındalığı arttırmak amacında olduklarını belirtti. Uysal, kendilerine bağışlanan kumaşlarla çantalar dikerek, onursal başkanları Emine Erdoğan’ın plastik poşet kullanımının önüne geçmek amacıyla başlattığı ve üzerinde hassasiyetle durduğu ‘sıfır atık’ kampanyasına destek verdiklerini de söyledi.

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