×
Bayram hareketliliği başladı

#Ramazan Bayramı#Tatil Yolculukları#Otobüs Seferleri
Bayram hareketliliği başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 07:00

Ramazan Bayramı hareketliliği başladı. Ara tatilin de başlamasıyla birlikte tatilciler, yollara çıkmaya hazırlanırken otobüs seferlerinde doluluk şimdiden yüzde 90’a çıktı. 

TÜRKİYE Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil nedeniyle ana seferlerin doluluk seviyesinin yüzde 90’a geldiğini bildirdi.

Özcan yaptığı açıklamada, Büyük İstanbul Otogarı’nda geçmişteki bayram dönemlerinde genelde ana seferlerin kısa sürede dolup ek seferlerin açıldığını söyledi.

OTOBÜSLERDE DOLULUK YÜZDE 90

Bu yıl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini aktaran Özcan, hem Ramazan Bayramı hem de okulların 10 günlük ara tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ifade etti. Özcan, bayram döneminde yolcu ve sefer yoğunluğunun artmasını beklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Bayramda günlük otobüs sefer sayılarının 1200-1300 hatta 1400 olmasını bekliyoruz. İstanbul’da bayram öncesi ana seferlerde doluluk oranını arttı. Bayram ve ara tatil nedeniyle ana seferlerin doluluk oranı yüzde 90 seviyesine geldi. Bayram ve ara tatil döneminin sektöre bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz.”        

Ramazan Bayramı öncesinde otogarlar hareketlendi.

#Ramazan Bayramı#Tatil Yolculukları#Otobüs Seferleri

