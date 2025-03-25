Bayram hareketliliği 27 Mart’ta başlıyor! 3.5 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor

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Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bu yıl 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı’na denk gelmesi dolayısıyla 9 günlük süreyi kapsadığına işaret ederek şöyle konuştu:

“Bu haftanın ortasından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükenmek üzere. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 27 Mart’ta başlayacak otobüslerdeki hareketlilik, dönüşte 6-7 Nisan’da olacak. Otobüs firmalarından talep gelmesi durumunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için başvuruda bulunacağız.”

Ülke genelinde şu an günde ortalama 8 bin otobüs seferi düzenlendiğine dikkati çeken Yıldırım, “Ramazan Bayramı tatili süresince günde yaklaşık 8 bin 500 otobüs yolcu taşıyacak. 9 günlük tatil süresince yaklaşık 3.5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, zaman zaman otobüs kazaları yaşandığını hatırlatarak, sürücülerin yorgun, uykusuz halde, bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi. Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğini belirten Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti. Yıldırım, otobüs biletlerinde herhangi bir zammın söz konusu olmadığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği listede taban fiyatın uygulanacağını sözlerine ekledi. m AA