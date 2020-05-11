Bayram harçlığı iddiaları doğru mu? 500 TL bayram harçlığı yardımı için İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Geçtiğimiz nisan ayında İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:



"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.



Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."

Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerinin gerekli takibi yaptığı belirtilen bilgilendirmede, tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulduğuna işaret edildi.