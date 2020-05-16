Bayram hangi gün, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman 2020?

Bayram hangi gün? sorusu, mübarek Ramazan ayının son günlerinde yanıtı araştırılan konulardan oldu. Ramazan Bayramı arefesi ve bayram tarihi Diyanet 2020 dini günler takviminden açıklandı. Ramazan ayından sonra kutlanan Ramazan Bayramı bu yıl corona virüsün gölgesinde gerçekleşecek. Ancak evlerinde bu mübarek günü geçirmek için bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlamayı düşünenler, Ramazan Bayramı tarihini sorguluyor. İşte, Diyanet bilgisine göre 2020 Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan Bayramı ile ilgili bilgiler.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.

2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak.

Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak.

Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.