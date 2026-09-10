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Bayram günü mezarlıkta katledilen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı: Beni öldürmeye çalışıyor

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#Habip Emre Yıldırım#Gamze Yıldırım#Aksaray Mezarlık Cinayeti
Bayram günü mezarlıkta katledilen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı: Beni öldürmeye çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 12:31

Aksaray’da bayram günü annesinin mezarı başında boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Gamze Yıldırım’ın, saldırıdan yaklaşık 1,5 ay önce ablasına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Yıldırım’ın kayıtta eşinin kendisini takip ettirdiğini ve öldürmeye çalıştığını söylediği belirlendi.

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Olay, 20 Mart'ta saat 13.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım ile ablası Beyaz Çakmak, Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri mezarlıkta anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç’in mezarlarını ziyaret edip dua okumaya başladı. Bu sırada Gamze Yıldırım’ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım geldi. Yıldırım, av tüfeğiyle eşi ve baldızına ateş edip kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralandı.

Bayram günü mezarlıkta katledilen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı: Beni öldürmeye çalışıyor

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Gamze Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanan Habip Emre Yıldırım, tutuklandı. Yaralanan Beyaz Çakmak ise 45 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

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Bayram günü mezarlıkta katledilen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı: Beni öldürmeye çalışıyor

SALDIRIDAN ÖNCE, ABLASINA SES KAYDI GÖNDERMİŞ

Gamze Yıldırım'ın 7 Şubat günü, evlerinin karşısındaki binanın görüntüsünü çekip, eşinin kendisini takip ettirdiği ve öldüreceği yönünde ses kaydını ablasına gönderdiği ortaya çıktı. Soruşturma savcısına delil olarak sunulan ses kaydında Yıldırım'ın, ''Bir şey olursa bacım, bu videoyu polise ulaştır. Bu evden benim girdiğimi çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor'' dediği belirlendi.

Bayram günü mezarlıkta katledilen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı: Beni öldürmeye çalışıyor

BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan Habip Emre Yıldırım'ın, 2024 yılında Gamze Yıldırım'ı evde bir odaya kapatıp, başını pencereden dışarı çıkararak, benzin döküp yakmaya çalıştığı ve Habip Emre'nin amcasının eşi tarafından engellendiği öne sürüldü. Yaşanan olayı öğrenen Yıldırım'ın ailesinin ise avukat aracılığıyla bu olayı da savcılığa ek delil olarak sunduğu belirtildi.

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#Habip Emre Yıldırım#Gamze Yıldırım#Aksaray Mezarlık Cinayeti

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