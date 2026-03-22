×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayram günü kanlı kavga: Çocuklar tartıştı, aileler silah çekti... 3 ölü 22 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bayram Kavgası#Hatay#Silahlı Çatışma
Bayram günü kanlı kavga: Çocuklar tartıştı, aileler silah çekti... 3 ölü 22 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

Çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

HATAY’ın Altınözü ilçesinde bayramın ilk günü komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Nidal Hortum (54), Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Bayram günü kanlı kavga: Çocuklar tartıştı, aileler silah çekti... 3 ölü 22 yaralı

Ölen 3 kişinin cansız bedeni de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

 

#Bayram Kavgası#Hatay#Silahlı Çatışma

