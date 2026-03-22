Bayram günü kanlı kavga: Çocuklar tartıştı, aileler silah çekti... 3 ölü 22 yaralı

HATAY’ın Altınözü ilçesinde bayramın ilk günü komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Nidal Hortum (54), Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Ölen 3 kişinin cansız bedeni de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.