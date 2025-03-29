×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayram göçü devam ediyor: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı Tatili#Trafik#Anadolu
Bayram göçü devam ediyor: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 05:15

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik havadan da görüntülendi.

Haberin Devamı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluğa sebep oldu.

Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu. Kuyrukta beklemek istemeyen bazı araçlar ise emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışıyor.

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan otobanların kesişim noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Bayram göçü devam ediyor: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Bayram göçü devam ediyor: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Bayram göçü devam ediyor: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Bayram göçü devam ediyor: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Bayram göçü devam ediyor: Otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ramazan Bayramı Tatili#Trafik#Anadolu

BAKMADAN GEÇME!