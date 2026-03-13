Bayram gibi ‘ara tatil’... Pazartesi başlıyor

Haberin Devamı

MEB’in yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönemin ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ancak 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ara tatil öncesi son ders zili bugün çalacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte toplam 9 günlük tatil yapmış olacak. 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.

SEMİNERLER ÇEVRİMİÇİ

Bu yıl ikinci dönemin ara tatili, 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Böylece öğrenciler, tatil haftasında aynı zamanda bayram tatilini de geçirme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise öğretmenlerin seminer çalışmalarının, ikinci dönemin ara tatilinin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi nedeniyle çevrim içi yapılacağını açıkladı.

