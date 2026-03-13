×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayram gibi ‘ara tatil’... Pazartesi başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Yusuf Tekin
Bayram gibi ‘ara tatil’... Pazartesi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönemin ara tatili 16 Mart’ta başlıyor. Ramazan Bayramı’nın da aynı haftaya denk gelmesiyle öğrenciler için tatil haftası bayramla birleşecek.

Haberin Devamı

MEB’in yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönemin ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ancak 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için ara tatil öncesi son ders zili bugün çalacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenciler, hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte toplam 9 günlük tatil yapmış olacak. 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.

Gözden KaçmasınÇocukların öldürülmesi ‘hedef hatası’ rejimin düşeceği ‘hesap hatası’ ve İran’da dirilen ‘Kerbela ruhu’Çocukların öldürülmesi ‘hedef hatası’ rejimin düşeceği ‘hesap hatası’ ve İran’da dirilen ‘Kerbela ruhu’Haberi görüntüle

SEMİNERLER ÇEVRİMİÇİ

Bu yıl ikinci dönemin ara tatili, 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geldi. Böylece öğrenciler, tatil haftasında aynı zamanda bayram tatilini de geçirme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise öğretmenlerin seminer çalışmalarının, ikinci dönemin ara tatilinin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi nedeniyle çevrim içi yapılacağını açıkladı.  

Haberin Devamı

Bayram gibi ‘ara tatil’... Pazartesi başlıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Yusuf Tekin

BAKMADAN GEÇME!