Bayram denetimlerinde 457 bin 78 araca işlem yapıldı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun!

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında:2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Haberin Devamı

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.