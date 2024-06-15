×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayram denetimlerinde 457 bin 78 araca işlem yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Hız#Araç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 08:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinde 6-14 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, toplam 467 bin 78 araç/sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Hızını düşür, yolun sonu bayram olsun!

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında:2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26,  emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve  zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Haberin Devamı

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Hız#Araç

BAKMADAN GEÇME!