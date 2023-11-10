Bayram Amca’nın katili borçlusu çıktı

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Burdur’da Ayhan U. (41), Bayram Sertcan’ı (76) evinde 3 bıçak darbesiyle öldürüp eşi Zehra Sertcan’ı yaralayıp kaçmıştı. Ekipler, 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek Bayram Sertcan’ın evindeki tamir işlerine yardımcı olan inşaat ustası Ayhan U.’yu önceki gün gözaltına aldı. İlk ifadesinde Bayram Sertcan’ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Ayhan U., kendisinden zaman zaman borç para aldığını anlattı. Olay günü eve arka bahçe tarafındaki camdan girdiğini belirten Ayhan U., mutfakta karşılaştığı Bayram Sertcan’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra bir miktar para ile ziynet eşyası alarak kaçtığını itiraf etti.