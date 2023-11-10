×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayram Amca’nın katili borçlusu çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Ziynet Eşyası#Güvenlik Kamerası
Bayram Amca’nın katili borçlusu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

Bayram Sertcan’ın cansız bedenini ve eşi Zehra Sertcan’ı yaralı olarak evde bakıcıları bulmuştu.

Haberin Devamı

Burdur’da Ayhan U. (41), Bayram Sertcan’ı (76) evinde 3 bıçak darbesiyle öldürüp eşi Zehra Sertcan’ı yaralayıp kaçmıştı. Ekipler, 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek Bayram Sertcan’ın evindeki tamir işlerine yardımcı olan inşaat ustası Ayhan U.’yu önceki gün gözaltına aldı. İlk ifadesinde Bayram Sertcan’ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Ayhan U., kendisinden zaman zaman borç para aldığını anlattı. Olay günü eve arka bahçe tarafındaki camdan girdiğini belirten Ayhan U., mutfakta karşılaştığı Bayram Sertcan’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra bir miktar para ile ziynet eşyası alarak kaçtığını itiraf etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burdur#Ziynet Eşyası#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!