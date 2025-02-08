Bayraktar’dan Kırıkhan’da ‘yeni yuva’ ziyaretleri

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TOKİ’nin inşa ettiği konutların teslim töreninde depremzede ailelerin sevincine ortak olan Bakan Bayraktar, programın ardından doğup büyüdüğü Kırıkhan ilçesine geçti. Burada Kırıkhanlılar, Bakan Bayraktar’a yoğun ilgi gösterdi. Yeni TOKİ konutlarına yerleşen depremzede aileleri ziyaret eden Bayraktar, Selma Aydöner ve görme engelli oğlu Ömer Faruk Aydöner ile görüştü. Fatma Ulaşlı, çocukları Muhammed Ali ve Zeynep Ela’yı ziyaret etti. Bakan Bayraktar’ın Kırıkhan’daki son durağı Calal Ailesi oldu.

AYAĞA KALKMA İRADESİ

Bakanın ziyaretlerine TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti. Bakan Bayraktar, sosyal medya mesajında “Kırıkhan, asrın felaketinin en ağır yükünü taşıyan yerlerden biri oldu. Ancak bugün gördük ki dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin izleri daha büyük. Kırıkhan’da yeni yuvalarına kavuşan Calal, Ulaşlı ve Aydöner ailelerini ziyaret ettik. Bizlere evlerinin kapısını açan, yaşadıkları zorlukları paylaşan her ailemiz, hayata tutunmanın ve umudu diri tutmanın ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi. 85 milyonluk büyük bir aile olarak acıyı nasıl paylaştıysak umudu ve mutluluğu da paylaşacağız.” dedi.