Bayraktar’dan Gazprom’a yaptırım değerlendirmesi: Muafiyet istiyoruz

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Bakan Bayraktar, “Türkiye’ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil Türkiye demektir” açıklamasını yaptı. Alparslan Bayraktar, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının “ABD’nin Gazprom yaptırım kararı bizi etkiler mi?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Etkiler tabii. Para ödeyemeyiz, ödeyemezsek gaz alamayız. Dışişleri Bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor. Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var. Sanayimizin gaz ihtiyacı var. Geçmişte İran’a yaptırım vardı ama doğalgazda muafiyet vardı, biliyorsunuz. Biz de Rus doğalgazı için ABD’den böyle bir muafiyet istiyoruz. Biden yönetimini giderayak anlamıyoruz... Bir buçuk ay kaldı. Kötü tarafı, bu ambargoların bir gecede kalkması zor. Türkiye’ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil Türkiye demektir.

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ÇAYIRHAN’DAKİ EYLEM

(Çayırhan Termik Santrali’ndeki madenci eylemi) İşçilerle değil sendika ile görüştük. Endişelendikleri noktalar var. Burası 20 sene özel sektör tarafından işletildi. Biz istiyoruz ki, yerli kömürden üretimi artıralım. Çayırhan çalışmalı, hatta daha çok çalışmalı. Son 4 yıl devlet eliyle çalıştı. İşçilerin buradaki haklarına halel gelmesin diye çalışıyoruz.”