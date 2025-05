Bayraktar TB3'ün tam otomatik kalkış ve iniş testi paylaşıldı

BAYKAR, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisine tam otomatik bir şekilde iniş ve kalkış yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşımda "Ne denizler aştık biz... Bazen karadan, bazen havadan!" ifadeleri kullanıldı.

#BayraktarTB3 PT-3 ✈️⚓️🚀



Ne denizler aştık biz...

Bazen karadan, bazen havadan!



We have traversed countless seas —Sometimes over land, sometimes by air!



✅ Tam Otomatik Kalkış ve İniş Testleri

✅ Fully Autonomous Takeoff & Landing Tests



⚓️ TCG Anadolu#MilliTeknolojiHamlesi… pic.twitter.com/cvtIQh1YlC