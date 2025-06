Bayraktar TB3'ten yapay zeka destekli tam otomatik iniş kalkış: Toplamda129 sorti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan gerçekleştirdiği sortilere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Selçuk Bayraktar açıklamasında, “Gece sortileri. Yapay zeka destekli tam otomatik iniş kalkış. Bir günde 17 sorti. Toplamda129 sorti.” İfadelerine yer verdi ve Gece Şahini diyerek o kareleri paylaştı.

BAYKARA'DAN AÇIKLAMA

BAYKAR Teknoloji de konuya ilişkin paylaşım yaptı.

BAYKAR açıklamasında, "Ne yakamozdur ne de mehtap... Işık saçan kanatlarımızdır!" ifadelerine yer verdi.

It is neither moonlight nor shimmering tide—

