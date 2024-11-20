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Bayraktar TB3 tarihe geçti! Kısa pistli gemiden iniş kalkış yapmayı başaran ilk İHA oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bayraktar TB3#SİHA#Selçuk Bayraktar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 00:16

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı (İHA) olarak dünya havacılık tarihine geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Sevda kuşun kanadında...  Deniz Havacılığımızın Milli Teknolojilerimizle yeniden doğduğu gün. " notunu düştü.

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Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) sınıfındaki Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapan ilk İHA olarak havacılık tarihine geçti. TCG Anadolu Gemisi'nde gerçekleştirilen gemiden uçuş testi başarıyla tamamlandı.

Rampa testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2 geçtiğimiz günlerde Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na intikal etti.

Burada sürdürülen çalışmalarda Bayraktar TB3 PT1, TCG Anadolu'ya gece ve gündüz yakın uçuş gerçekleştirerek 'Yaklaşma Testlerini' sorunsuz geçti.

Bayraktar TB3 tarihe geçti Kısa pistli gemiden iniş kalkış yapmayı başaran ilk İHA oldu

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SELÇUK BAYRAKYAR: SEVDA KUŞUN KANADINDA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Sevda kuşun kanadında...  Deniz Havacılığımızın Milli Teknolojilerimizle yeniden doğduğu gün. " notu düştü.

 

 

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#Bayraktar TB3#SİHA#Selçuk Bayraktar

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