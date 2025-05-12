Bayraktar TB3 SİHA’lardan DENİZKURDU atışları

Haberin Devamı

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata katılan 2 adet Bayraktar TB3 SİHA hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor. 9 Mayıs’ta Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı. İki SİHA art arda kalkış ve iniş gerçekleştirilirken, yapay zekâ destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA’lar ikişer adet MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı gerçekleştirecek. Bu görevler, 14 Mayıs 2025’te düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü kapsamında tatbikat senaryosunun bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

DÜNYADA BİR İLK

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, 22 Nisan’dan itibaren TCG Anadolu gemisinde Saros Körfezi açıklarında yürütülen testlerde toplam 24 sorti yaptı.