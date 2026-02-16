Bayraktar TB3 SİHA’dan NATO salvosu

Haberin Devamı

BAYKAR’dan yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi deniz havacılığındaki önemli bir adımı daha başarıyla tamamladı. 2026 yılında NATO’nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’nın deniz safhasında, TCG ANADOLU’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom havalanma kabiliyeti ve atış gücüyle bir kez daha rüştünü ispatladı.

Tatbikat kapsamında gemide konuşlu bulunan ve kısa pistten sorunsuz şekilde kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen suüstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri, milli SİHA’nın deniz hedeflerine yaptığı başarılı atışların ardından tam not verdi. Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle bulan atışların ardından TCG ANADOLU’ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı. Kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3’ün bu faaliyeti, yurtdışındaki bir harekât alanında sergilediği ilk operasyonel gösterim olması sebebiyle stratejik bir önem taşıyor. TCG Anadolu’da Bayraktar TB3 bulunuyor.

NATO’DAN MEHMETÇİK PAYLAŞIMI

NATO, Steadfast Dart 2026 kapsamında Almanya’da görev alan TSK’nın 66. Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yaptı. NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, “Almanya’dan mesaj var! Güçlüyüz. Cesuruz. Hazırız. 66. Mekanize Piyade Tugayı’ndan bir piyadeyle tanışın. Güçlü. Cesur. Hazır” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımdaki videoda, 66. Mekanize Piyade Tugayı’nda görev alan Astsubay Çavuş Doğukan Durak’ın tatbikat hakkındaki düşüncelerine yer verildi. Türkiye’nin milli silah sistemleriyle Türk askerinin tarihsel disiplininin birleşmesiyle ortaya aşılmaz bir gücün çıktığını dile getiren Durak, “’Güçlüyüz, cesuruz, hazırız’ parolasıyla müttefiklerimize sahada örnek bir duruş sergiliyoruz. Burada sadece tatbikat yapmıyor, her türlü tehdide karşı sahada hazır olduğumuzu vurguluyoruz” diye konuştu.

