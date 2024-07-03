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Bayraktar TB3 SİHA 4. Rampa Kalkış Testi'ni başarıyla tamamladı

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#BAYKAR#Bayraktar TB3 SİHA#Rampa Kalkış Testi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 20:24

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Milli SİHA Bayraktar TB3, 4. Rampa Kalkış Testi'ni başarıyla tamamladı. Çeşitli irtifalarda başarısına yenilerini ekleyen Bayraktar TB3 Toplam 57 test yaptı.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda başarısını başarıyla sürdürüyor. Bayraktar TB3 4. Rampa Kalkış Testi'ni de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 toplam 57 test yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


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#BAYKAR#Bayraktar TB3 SİHA#Rampa Kalkış Testi

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