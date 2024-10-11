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Bayraktar TB3 PT-2 SİHA, rampa kalkış testini başarıyla tamamladı

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#BAYKAR#Bayraktar TB3#SİHA
Bayraktar TB3 PT-2 SİHA, rampa kalkış testini başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 20:05

BAYKAR'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 PT-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), rampa kalkış testini başarıyla tamamladı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 27 Ekim 2023 tarihinde ilk uçuş testiyle gökyüzü ile buluşan Bayraktar TB3 PT-2 SİHA, test uçuşlarını sürdürüyor. Bayraktar TB3 PT-2, icra edilen rampa kalkış testini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 PT-2, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 765 saat havada kaldı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti.

 

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#BAYKAR#Bayraktar TB3#SİHA

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