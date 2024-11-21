Bayraktar TB3 dünyayı konuşturdu... Başka hiçbir ülkede yok

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BAYKAR’ın ürettiği Bayraktar TB3 SİHA, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu gibi kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

TEST UÇUŞU 46 DAKİKA SÜRDÜ

Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2 ise 19 Kasım’da TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste başarıyla iniş yaptı.

DÜNYA BASININDA

Bayraktar TB3’ün başarılı testi, uluslararası savunma sitelerinde de konu oldu. ‘Aerospaceglobalnew’ sitesi haziran ayından bu yana bu uçuş için hazırlandığına işaret ederek “Sonunda 19 Kasım’da Bayraktar TB3 PT2, Anadolu’nun rampasından başarıyla havalandı ve kısa güverteye başarıyla geri inmeden önce Ege suları üzerinde 46 dakikalık bir test uçuşu gerçekleştirdi” ifadesini kullandı.

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CEPHELERDE GÖREVDE

Askeri haberler yapan ‘The War Zone’ haber sitesi de “Bayraktar TB3 insansız hava aracı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ‘dron gemisi’ TCG Anadolu’ya ilk kez başarıyla iniş ve kalkış yaptı” dedi. Site, Bayraktar İHA’larının TB2 versiyonlarının Ukrayna, Suriye, Libya ve Azerbaycan-Ermenistan cephelerinde kullanıldığını hatırlattı. Haberde “TB3’ün Anadolu’ya inişi ve Anadolu’dan kalkışı, Türkiye’yi şu anda başka hiçbir ülkede bulunmayan operasyonel insansız deniz havacılığı kabiliyetine bir adım daha yaklaştıran önemli bir başarıdır” yorumu dikkat çekti.

BAYRAKTAR: SEVDAMIZIN PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADIK

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB3’ün tarihi uçuş anlarını sosyal medya hesabından “Sevdamızın peşini hiç bırakmadık” diyerek paylaştı.

BAKAN KACIR: DÜNYADA İLK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Gurur Duy Türkiye” etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu” dedi.

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SSB BAŞKANI: TARİHE GEÇTİ

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de uçuşla ilgili şu bilgileri verdi: “Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olarak dünya tarihine geçti. Bu başarı, yalnızca Türk savunma sanayisinin değil, aynı zamanda havacılık teknolojilerindeki küresel yarışta liderliğimizin bir göstergesidir. Bu yarışı Türkiye kazandı. Milli deniz havacılığı tarihimizde de bir ilk. Havada kalış süresi, yüksek faydalı yük kapasitesi ve şimdi de kısa pistli bir gemiden havalanma yeteneği ile TB3, geleceğin savunma teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Türkiye, deniz havacılığına en yüksekten girdi. Savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. TB3 gerçek kuvvet çarpanı.”

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UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ

CAYDIRICILIK SAĞLAYACAK

* Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: “TCG Anadolu’nun 16 bin kilometre imkân kabiliyeti, Bayraktar TB3’ün 32 saat havada kalma kabiliyeti var. Bu bize kıtalararası müdahale şansı veriyor, aynı zamanda psikolojik bir üstünlük de sağlıyor. Bu kabiliyete çok az ülke hâkim. 60 Bayraktar güverte üstü ve geminin hangarlarına koyulabilir. Bayraktar’ın neler yapabileceğini bütün dünya gördü. Türkiye’ye çok büyük bir caydırıcılık sağlayacak. Askeri üs olmadan Pasifik ve Adriyatik dahil operasyonel kabiliyet kazandırdı.”

BÜYÜK AVANTAJ

* Emekli Tümgeneral, Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Doçent Dr. Güray Alpar: “Daha sonra yapılacaklar için çok önemli bir adım. Kendi ürettiğimiz platformları kullanmamız büyük bir avantaj ve üstünlük sağlıyor. TCG Anadolu gemisine ileride çok talep olacağını değerlendiriyorum.”

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KIZILELMA DA KONUŞLANACAKTIR

* Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: “TCG Anadolu F-35’lerin konuşlanması üzerine tasarlanmıştı ancak F-35’lerle ilgili süreçten dolayı Selçuk Bayraktar bu konuda çok çalıştı ve sonuç elde edildi. Tabii bununla yetinmek mümkün değil, ileride Kızılelma da (İnsansız Savaş Uçağı) konuşlandırılacaktır.”