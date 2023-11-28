Bayraktar TB3, 9. uçuş testini de geçti

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Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

#BayraktarTB3 20.000 feet yüksekliğe çıktığı 9. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

#BayraktarTB3 successfully completed its 9th flight test, reaching 20,000 feet.

Orta İrtifa Testi-3

Medium-Altitude Test-3

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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