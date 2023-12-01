×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bayraktar TB3 10. uçuş testini de geçti

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#TB3#Uçuş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 19:57

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 10. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haberin Devamı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 10. uçuş testini de başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar TB3 10. uçuş testini de geçti

Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3 10. Test Uçuşu. Orta İrtifa Testi-4.  Toplam Uçuş Saati: 49 saat 27 dakika” ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB3 10. uçuş testini de geçti

 

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Gözden KaçmasınDubaide Dünya İklim Eylemi Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzede yaşananlar insanlık suçuDubai'de Dünya İklim Eylemi Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktar#TB3#Uçuş

BAKMADAN GEÇME!