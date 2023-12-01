Bayraktar TB3 10. uçuş testini de geçti

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 10. uçuş testini de başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3 10. Test Uçuşu. Orta İrtifa Testi-4. Toplam Uçuş Saati: 49 saat 27 dakika” ifadelerini kullandı.

#BayraktarTB3 10. Test Uçuşu | 10th Flight Test ✈️ ⚓️🚀



✅ Orta İrtifa Testi-4 | Medium-Altitude Test-4



✈️ Toplam Uçuş Saati: 49 saat 27 dakika | Total Flight Hours: 49 hours and 27 minutes#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/9Hovk4LN2r — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 1, 2023

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.