Bayraktar TB2T-AI kendi rekorunu kırdı

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BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, Türkiye’nin SİHA teknolojisindeki öncü rolünü pekiştiren Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerine devam ediyor. Turbo motor ve üstün yapay zekâ sistemleriyle donatılan milli SİHA, Keşan’da gerçekleştirilen test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaştı. Bayraktar TB2T-AI, sahip olduğu güçlü turbo motor sayesinde 30 bin feet’in üzerine çok kısa bir sürede tırmanma yeteneğini daha da ileri taşıdı. Yeni nesil SİHA, 21 Şubat 2025’te yapılan uçuş testinde 30 bin 318 feet’e çıkmıştı. Son yapılan uçuş testlerinde 37 bin 96 feet’e ulaşan milli SİHA, yüksek irtifada uzun süreli görev yapma kabiliyetini sergiledi.

TURBO MOTORLA...

Turbo motora sahip Bayraktar TB2T-AI, bu rekorla birlikte yüksek irtifa performansını tescilledi. Mevcut SİHA’lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan SİHA, 160 knot (300 km/s) üzerindeki hızıyla hava üstünlüğünü destekleyen kritik bir güç unsuru olmaya devam ediyor. Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle de muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak şekilde tasarlandı.

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YAPAY ZEKÂYLA OTONOM UÇUŞ

Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil üç adet yapay zekâ bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor. Yeni nesil milli SİHA en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazandı. Gelişmiş yapay zekâ sistemleri sayesinde görsel navigasyon ile araziyi tanıyor ve yön tayin edebiliyor. Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabiliyor. Görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor. Bayraktar TB2T-AI SİHA kırdığı yeni irtifa rekoruyla muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olma konumunu daha da güçlendirdi.