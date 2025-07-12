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Bayraktar TB2 İHA tespit etti! Orman yangınını önledi

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#Marmaris#Orman Yangını#Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 İHA tespit etti Orman yangınını önledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 14:12

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında yakılan ateş, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilerek ormana sıçramadan söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde, yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla’nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, yeşil vatanın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi.

Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı" dedi.

Bayraktar TB2 İHA tespit etti Orman yangınını önledi

'ORTALAMA 2 DAKİKADA TESPİT EDİLİYOR'

Bakan Yumaklı, 14 insansız hava aracı ve 776 gözetleme kulesi ile yangınları ortalama 2 dakikada tespit ettiklerini söyleyerek, "Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz. Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim’e kadar da tam teyakkuzdayız.

Bayraktar TB2 İHA tespit etti Orman yangınını önledi

Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde, yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Dışarıda ateş yakmayalım" ifadelerini kullandı.

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#Marmaris#Orman Yangını#Bayraktar TB2

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