Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bayraktar TB2 gökyüzüne ay yıldız çizdi

Güncelleme Tarihi:

#Bayraktar#Bayraktar TB2#30 Ağustos
Bayraktar TB2 gökyüzüne ay yıldız çizdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 14:17

Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Haberin Devamı

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ay yıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

Baykar'dan yapılan açıklamada "Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan Bayraktar TB2 İHA'mız 100 yıl önce Büyük Taarruz'un gerçekleştiği bölgede şanlı bayrağımızın ay ve yıldızını gökyüzüne çizdi..." denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayraktar#Bayraktar TB2#30 Ağustos

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham