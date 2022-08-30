Bayraktar TB2 gökyüzüne ay yıldız çizdi

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Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ay yıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

Baykar'dan yapılan açıklamada "Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan Bayraktar TB2 İHA'mız 100 yıl önce Büyük Taarruz'un gerçekleştiği bölgede şanlı bayrağımızın ay ve yıldızını gökyüzüne çizdi..." denildi.