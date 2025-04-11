Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla tamamladı

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Baykar Teknoloji'nin ürettiği yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2, sistem tanımlama, Haberleşme ve dalış testini başarıyla geçti.

Milli SİHA Bayraktar TB2, dünya havacılık tarihinde ilklere imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 31 Mayıs’ta otonom fıçı tonusu manevrası gerçekleştiren Bayraktar TB2, otonom virilden kurtarma manevrasını da başarıyla gerçekleştirerek dünya havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı.

BİR İLKİ DAHA BAŞARDI

Uçuş testi esnasında kasıtlı olarak viril durumuna sokulan Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde bu kritik durumdan otonom şekilde çıkmayı başardı ve stabilize düz uçuşa geri döndü. Şu ana kadar hiçbir SİHA tarafından başarıyla uygulanamamış olan bu manevra, özellikle kontrol kaybı senaryolarında platformun görevine devam edebilmesini sağlayarak operasyonel güvenilirliği önemli ölçüde artırıyor.

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BAYRAKTAR TB2T-AI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk SİHA’sı Bayraktar TB2, turbo motor ve gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle donatılan yeni versiyonuyla muharebe sahasında çığır açacak. Uçuş testleri Keşan’da başarıyla devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

1 MİLYON SAATTİR GÖKYÜZÜNDE

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 1 milyon uçuş saatini de başarıyla geride bırakarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Bu rekorla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 3742 KEZ KATETTİ

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olarak ABD’li, İsrailli ve Çinli rakiplerini geride bırakan Baykar, elde ettiği ihracat başarısı sayesinde Türkiye’yi dünya SİHA pazarının %65’ine sahip bir konuma taşıdı. Bu başarıda önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA’lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Milli SİHA’lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40.075 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3.742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.