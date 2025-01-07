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Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Baykar#Bayraktar TB3#TB3
Bayraktar TB2 bir testi daha başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 23:02

Baykar'dan yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'nin ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu.

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Baykar sosyal medyasından duyurdu. Bayraktar TB2'nin ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurdu. 

İşte o paylaşım;

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar’ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5’i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

 

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#Baykar#Bayraktar TB3#TB3

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