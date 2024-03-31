Bayraktar SİHA 27 saat uçtu

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BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat uçuş gerçekleştirdiği 26’ncı uçuş testini de başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen test uçuşunda orta irtifada kesintisiz olarak 27 saat 19 dakika havada kaldı.

4 BİN 600 KM KATETTİ

Perşembe günü saat 09.40’da başlayan uçuş, Bayraktar TB3’ün tekerlerinin piste değdiği cuma günü saat 12.59’da başarıyla tamamlandı. Sınıfının en iyisi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Sistem ile orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla geçti. Bayraktar TB3, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 km mesafe katetti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol katetmişti.