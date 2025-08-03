Bayraktar NeXT Sosyal’i anlattı: Ciddi siber saldırılara maruz kaldık

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk’te katıldığı yayında milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e ilişkin açıklamalarda bulundu. NeXT Sosyal’in açık kaynaklı kod temelli geliştirildiğini belirten Bayraktar, özetle şunları söyledi:

AÇIK, ŞEFFAF VE ADİL: “Açık kaynaklı olduğunda sosyal medyanın nasıl yönetildiğiyle alakalı kurallar da şeffaf oluyor. Bugün bildiğim kadarıyla kodları da yayınlandı. Yani herkes artık dünyanın neresinde olursa olsun 2N Medya’nın geliştirdiği, T3 Vakfı’nın bir anlamda paydaşlığını yürüttüğü NeXT Sosyal uygulamasını kullanabiliyor. Özellikle açık kaynak Mastodon temelli olduğunu ifade ettik ki bu, teknoloji geliştirenlere mal olsun. Toplumu birbirine düşürmek için kurgulanan mecralar var. Baktığınızda çok karanlık hikâyeler görüyoruz. Hatta zaman zaman devlet başkanlarının sosyal medyadan atıldığını görüyoruz. Hatta benim de hesabım kapatıldı. Açık kaynak olduğu zaman sosyal medya herkes bir anlamda eşitlenmiş oluyor. NeXT ilk duyurulduğunda ciddi siber saldırılara maruz kaldı, bu nedenle 20 dakika kapandı.”

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ADI NEDEN İNGİLİZCE: NeXT Sosyal isminin, uygulamayı geliştiren teknik çalışanlar ile T3 Vakfı’ndaki ortak akılla ortaya çıktığını belirten Bayraktar, “Bu isim, uygulama küresel boyutta büyüyeceği için böyle düşünüldü. İngilizce olmasının sebebi bu. Biz bunun bütün dost ve kardeş coğrafyalarda yayılmasını istiyoruz. Bu dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz. Türkiye için belki başka bir isim düşünülür. Önerilere açığız” dedi.

ÖZEL’İ DAVET ETTİK: Bayraktar, NeXT Sosyal’in “bir kesime ait olsun” diye değil tüm kesimleri kuşatacak şekilde oluşturulduğunu belirterek, fikir ve ifade özgürlüğü olmadan ilerleme olamayacağını ifade etti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e NeXT Sosyal’e davet mektubu yolladıklarını söyledi: “NeXT Sosyal herkese açık. Ülkemizdeki bütün siyasi partilere, STK’lara ve cemiyetlere davet yolladık.”