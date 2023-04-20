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Bayraktar KIZILELMA, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı

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#Baykar#Bayraktar KIZILELMA#Uçuş Testi
Bayraktar KIZILELMA, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 19:21

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini başarıyla tamamladığı duyuruldu.

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Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Kızılelma insansız savaş uçağı, 8. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.

Başarıyla gerçekleştirilen bu testte yüksek hızlı uçuş ve manevra denemeleri ile seri iniş-kalkış, ve pas denemeleri gerçekleştirildi. Bayraktar KIZILELMA test uçuşunda 630 km/saat hıza ulaştı. Test sırasında pistin üzerinden alçak irtifada aynı hızda geçişler yapıldı.

"GÖK VATAN'IN KIZILELMA'SI"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yaptığı bir Twitter paylaşımıyla Kızılelma’nın uçuş testini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, “Gök vatan'ın KIZILELMA'sı... 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

 

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#Baykar#Bayraktar KIZILELMA#Uçuş Testi

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