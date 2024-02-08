Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor

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Adıyaman'a gelen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'T3 Vakfı Bilim Çadırı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamalar yapan Bayraktar, asrın felaketinde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, böylesine büyük bir olayın yaralarının kolay sarılmadığını söyledi. "2023'te dünya tarihi boyunca karada yaşanmış en büyük iki depremle sarsıldık" diyen Bayraktar, "Bizler de milletimizin gösterdiği dayanışma gibi BAYKAR Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndaki gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte seferber olduk. BAYKAR olarak öncelikle nakdi yardımlarda bulunduk, hemen sonrasında bir iki gün içinde hem T3 hem de Cansağlığı'ndan arkadaşlarla sahaya indik ve o günden bugüne sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Kahramanmaraş'ta konteyner kentimizi kurduk ve devletimize bağışladık. Hemen peşinden kalıcı konutları inşa etmek üzere devletimize, milletimize bağışlamak üzere çalışmalara başladık. Bunlar üç şehrimizde devam ediyor. Üç bölgede bir tanesi Adıyaman'da toplamda bin konut olmak üzere Adıyaman, Maraş ve Hatay'da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Maraş'taki konutlarımız Mayıs ayı içerisinde gerçekleşmiş olacak. Maraş ve Hatay'da inşallah ekiplerimiz tamamlayacak ve devletimize teslim edeceğiz. Bir yandan bizler kurulan konteyner kentlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cansağlığı Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte deneyap atölyeleri, psikolojik destek merkezleri de kurduk onlarda da gönüllülerimiz ilk günden itibaren çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

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'ACI YIKIMIN YANINDA SICACIK BİR DAYANIŞMA VAR'

Depremin yıl dönümünde tekrar, sahadaki arkadaşları ve gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen Bayraktar, "Onların faaliyetlerini inceledik. Az önce içeride TEKNOFEST kuşağına yetişen gençlerimiz var. 'TEKNOFEST 2024' Adana'da olacak, ona da hazırlanan gençlerimiz var. Bütün bu acı yıkımın yanında, bir yandan da sıcacık bir dayanışma var. Halihazırda bu dayanışmada adeta milletimizin Çanakkale'de bundan 100 yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi, burada da aynı dayanışmayı görüyoruz. Cansağlığı Vakfı olarak ilk günden itibaren gönüllü doktorlarımızdan, psikiyatrlarımızdan oluşan ekiplerimiz sahadaydılar ve psiko-sosyal dayanışma merkezlerinde, tabii önce çadır kentlerde hizmet verdiler. Elbette böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor. Bizler ve gönüllü yol arkadaşlarımız elinden geleni ardına koymaya çalıştı. Dediğimiz gibi bu olayların travmaları da ağır oluyor" dedi.

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BAYRAK KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ

Bayrak Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Bayrak Konteyner Kenti'ndeki deneyap atölyesini ziyaret etti. Konteyner kent sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bayraktar, atölyedeki çocuklarla sohbet edip, yapılan teknolojik ürünler hakkında bilgi aldı. Daha sonra konteyner kentteki KADEM ve Can Sağlı Vakfı'nı da ziyaret eden Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada depremin ilk gününden itibaren depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını ve bundan sonra da bu desteklerin devam edeceğini belirtti.

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3 İLDE KONUT İNŞAATLARI

3 şehirde yapımı devam eden konutlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, şunları söyledi:

"Toplam 1012 konut inşa ediliyor. Bunların 3'te 1'i Kahramanmaraş'ta, 3'te 1'i Adıyaman'da ve 3'te 1'i de Hatay'da. İnşallah Adıyaman'daki konutlar, mayıs ayında hazır olmuş olacak. Kahramanmaraş'takiler de haziran-temmuz gibi hazır olmayı bekliyor. Yine Hatay'dakiler de ağustosa doğru inşallah bitmiş olacak. Bunun yanında Baykar Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cansağlığı Vakfı ekiplerimizle, gönüllü ekiplerimizle beraber sahadaydık, halen daha da bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağ olsun gönüllü arkadaşlarımız aynen milletimizin gösterdiği o hassas duyarlılıkla, bir seferberlik ruhuyla böylesine büyük bir felakette ilk günden itibaren aylarca bölgede kaldı. Halen daha da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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'SEFERBERLİK RUHU BENİ İNANILMAZ ETKİLEDİ'

Bayraktar, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın deneyap atölyeleri var. Oradaki öğrenci kardeşlerimize eğitimler veriliyor. Bunun yanında Cansağlığı Vakfı psikolojik destek birimleri, gönüllü doktorlarımız ve gönüllüler tarafından buradaki bu yaşanan travmatik sürece çare bulabilmek için, destek olabilmek için gayretlerini sürdürüyor. Tabii yeryüzünde yaşanan, kaydedilmiş, en büyük depremlerdi bunlar; kara üzerinde olmuş. Ama bunun yanında milletimizin de adeta Çanakkale ruhuyla yardımlaşma kampanyasıyla bir seferberlik haliyle destek olması, bu yaraların sarılması anlamında gayret göstermesi; ilk günden itibaren beni inanılmaz etkiledi. Bütün illerimize gittik; aşağı yukarı ve hep o ruhu gördüm. Bu anlamda milletimize, asil milletimize ve bu ruhuna şükranlarımı iletmek istiyorum" diye konuştu.

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HATAY'A GELDİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'taki temaslarının ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Katar-3 Konteyner Kenti, T3 Vakfı Bilim Çadırını ve Gülderen Mahallesi’nde yapımı devam eden Baykar konutları inşaat alanını ziyaret etti. Selçuk Bayraktar, Hatay başta olmak üzere depremin yıktığı kentlerde yaraları Çanakkale ruhuyla sardıklarını kaydetti. İlk olarak Hatay Baykar 352 hanelik konut şantiyesini ziyaret eden Bayraktar, bilim çadırında süren çalışmaları yerinde inceleyerek, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Depremin ilk günlerinden itibaren Hatay’da depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirten Bayraktar, bölge ile dayanışma içinde olmaya, bölge vatandaşlarına destek vermeye, çocukların eğitim ve sosyal yaşantılarına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

BAYRAKTAR: HATAY’DAKİ KONUTLAR AĞUSTOS AYINDA TESLİM EDİLECEK

Hatay’da konut yapımı için çalışma yürüttüklerini kaydeden Bayraktar, “Biz Baykar Türkiye’ye Teknoloji Vakfı gönüllü ekiplerimizle beraber Hatay’da hep sahada idik. Arkadaşlarımız milletimizin gösterdiği hassas duyarlıkla yüksek bir seferberlik ruhuyla böylesine büyük bir felakette ilk günden itibaren gönüllü oldular. Türkiye Teknoloji Vakfı’nın ‘deneyap’ atölyeleri var orada öğrenci kardeşlerimize eğitimler veriliyor. Biz bin adet konutu devletimize bağışlamak üzere depremzedelerin yararına üç şehrimizde inşa etmeye başlamıştık. Hatay’ımızda 352 konut inşa ediliyor. İnşallah Hatay’daki konutlarımızı ağustosa doğru inşallah bitmiş olacak” dedi.

Asrın felaketinin yaralarının sarılması için bölgede faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Bayraktar, depremzede vatandaşlara hizmet veren gönüllülere de teşekkür etti. Bayraktar, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.