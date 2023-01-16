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Bayraktar, Babacan’ın sözlerine yanıt verdi

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#Bayraktar#Babacan#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 09:40

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin ve FETÖ’cü bazı hesaplardan da Baykar ve Türk savunma sanayiine yönelik suçlamalar yapıldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, gelen saldırılar arasında korelasyon olduğunu dile getirdi. Bayraktar ayrıca, ‘Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firma.’ İfadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'ı hedef alarak "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" demişti, Babacan'ın bu sözleri tartışmaya neden olurken, eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin de "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" çağrısı yaptı. Bazı FETÖ hesaplarından da Baykar'a yönelik suçlamalar yapılınca, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bayraktar, Babacan’ın sözlerine yanıt verdi

Bayraktar söz konusu paylaşımında, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in, Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ’cünün Youtube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları, peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?” ifadelerine yer verdi.

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Bayraktar ayrıca, ‘Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firma.’ şeklinde konuştu.

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#Bayraktar#Babacan#Türkiye

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