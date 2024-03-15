Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar Akıncı SİHA'nın süpersonik füze atış test anlarını paylaştı.
"ÇITAYI DAHA YÜKSEKLERE BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"
Bayraktar videoda "Bu akıllı mühimmatlar şimdi süpersonik füze aileleri inşallah Türk Havacılığı'nın altın çağını çok daha yukarıya taşıyacak. Sizlerle beraber yol yürüdüğümüz için bir mühendis olarak, bu ülkenin mühendis evladı olarak, çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah çıtayı çok daha yükseklere hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 15, 2024
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀
✅ İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi
✅ IHA-122 Supersonic Missile Firing Test@BaykarTech 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/KrvE6xPWLx