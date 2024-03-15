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Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi

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#Bayraktar Akıncı#SİHA#Selçuk Bayraktar
Bayraktar Akıncıdan süpersonik füze atış testi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 23:27

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı SİHA, süpersonik füze atış testi gerçekleştirdi.

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar Akıncı SİHA'nın süpersonik füze atış test anlarını paylaştı. 

"ÇITAYI DAHA YÜKSEKLERE BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Bayraktar videoda "Bu akıllı mühimmatlar şimdi süpersonik füze aileleri inşallah Türk Havacılığı'nın altın çağını çok daha yukarıya taşıyacak. Sizlerle beraber yol yürüdüğümüz için bir mühendis olarak, bu ülkenin mühendis evladı olarak, çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah çıtayı çok daha yükseklere hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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#Bayraktar Akıncı#SİHA#Selçuk Bayraktar

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