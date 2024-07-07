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Bayraktar Akıncı'dan nokta atış... 'Gözde Güdüm Kiti atış testi' başarı ile tamamlandı

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#BAYKAR#BAYRAKTAR#AKINCI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 12:13

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı tarafından gerçekleştirilen 'Gözde Güdüm Kiti atış testi'nin başarı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıcı, Gözde Güdüm Kiti atış testi gerçekleştirdi. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı test atışının görüntülerini paylaştı.

 

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#BAYKAR#BAYRAKTAR#AKINCI

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