Bayraktar Akıncı'dan nokta atış... 'Gözde Güdüm Kiti atış testi' başarı ile tamamlandı

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıcı, Gözde Güdüm Kiti atış testi gerçekleştirdi. BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı test atışının görüntülerini paylaştı.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 7, 2024
✅ 1️⃣ x GÖZDE Güdüm Kiti Atış Testi
🎯 Tam İsabet / Bull’s Eye
✅ 1️⃣ x GÖZDE Guidance Kit Firing Test@Baykartech 🤝 @SageTubitak 🤝 @Aselsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/FtJnvjFI9W